Обмеження для артистів та медійників: Мінкульт тимчасово не видаватиме листів на виїзд

З 3 березня міністерство культури та стратегічних комунікацій України тимчасово призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних представників культурної та медійної сфер. Обмеження діятиме до моменту нормативно-правового врегулювання питання.



Причиною такого рішення стали прогалини у законодавстві, через які почастішали випадки несвоєчасного повернення чи неповернення чоловіків, які отримали відповідний дозвіл. У міністерстві нагадали, що ще наприкінці 2022 року ініціювали зміни, які мали запобігти зловживанням культурною дипломатією під час воєнного стану. Однак це питання досі залишається невирішеним.



Відомство вже підготувало проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів «Про правила перетину державного кордону громадянами України» від 27 січня 1995 року №57. Документ передбачає чіткі вимоги до процедури видачі листів сприяння для тимчасового виїзду за кордон працівників сфери культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та аудіовізуальних медіа.



До набрання новими правилами міністерство припиняє видачу листів сприяння, але наголошує на важливості міжнародного культурного та медійного співробітництва, запевняючи, що працює над рішенням правової невизначеності.



Раніше повідомлялося, що у 2023 році Мінкульт направив до Держприкордонслужби 3 724 листи про сприяння у тимчасовому виїзді за кордон. У 2024 році таких запитів було 2700. Проте з жовтня 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявляв, що кожен п'ятий представник культурної сфери, який виїжджає за кордон за дозволом міністерства, не повертається.

За межами України перебувають від 25 до 30 млн українців. Ще 32 млн перебувають на території України, розповів глава міністерства національної єдності Олексій Чернишов на початку січня.