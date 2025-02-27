В ОСУВ «Хортиця» розповіли про ситуацію біля Покровська

Війська РФ «зав'язнули» під Покровськом на Донеччині і загалом у них фіксують тенденцію до виснаження. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, наступ з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі.

«Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що в українців якесь друге, третє, сто п'ятисоте дихання… Але в росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно», – каже Трегубов.

Таку ситуацію він пов'язує насамперед з ефективними діями українських підрозділів БпЛА, які, за його словами, зуміли налагодити ефективну оборону, відштовхуючись від міста Покровськ, а також співробітництво підрозділів БпЛА та піхоти, у тому числі й штурмової піхоти.

Зараз, каже речник, на інших напрямках у російських сил навіть більше енергії, ніж на Покровському. Але загалом, за його словами, на тлі початку переговорного процесу Росії та США у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» спостерігається зменшення мотивації російських солдатів воювати.