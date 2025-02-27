Оборона Часового Яру: військові показали кадри бою

У районі Часового Яру Донецької області тривають запеклі бої. Штурмові групи російських окупантів намагаються наблизитися до позицій 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, зосереджуючись у зруйнованих будинках та залишках посадок.



Українські військові активно використовують дрони та FPV-безпілотники для знищення сил противника. Такі удари особливо ефективні проти невеликих груп піхоти, які намагаються потай рухатися до оборонних рубежів.



Оборона Часового Яру проходить у вкрай складних умовах, зазначають у бригаді — окупант продовжує чинити тиск та вводить у бій нові підрозділи.



У місті, де тривають жорстокі бої, залишається близько двохсот людей.



Спікер ОСГВ «Хортиця» Віктор Трегубов 23 лютого розповів, що у місті продовжуються міські бої після того, як українським військовим довелося відступити зі знищеного росіянами вогнетривкого заводу. Також армії РФ полегшало наступати через замерзання водойм.