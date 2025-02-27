МЗС України: США не зверталися із пропозицією використовувати «Стамбульські угоди» як основу для миру

Україна не отримувала офіційних звернень від США щодо можливості розгляду так званих Стамбульських угод як бази для мирного врегулювання з Росією. Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.



«Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод, процесу як основи для мирного врегулювання», — зазначив він.



Раніше спеціальний посланник президента США з питань Близького Сходу Стів Уіткофф в інтерв'ю CNN припустив, що Вашингтон може використати ці домовленості «як орієнтир» для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.



Тим часом Bloomberg повідомляє, що Туреччина висловила готовність розмістити своїх військових на українській території у складі потенційної миротворчої місії. За даними джерел видання, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорював цю можливість з українським лідером Володимиром Зеленським та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.



Однак Анкара наголошує, що не братиме участі у миротворчій місії без повного залучення до її підготовки та переговорного процесу.



Росія, яка раніше виступала проти розміщення військ НАТО в Україні, поки що не дала Туреччині конкретної відповіді на цю пропозицію. Джерело Bloomberg додало, що це питання не є пріоритетним у переговорах між Анкарою та Москвою.

У Туреччині 27 лютого зустрілися представники Росії та США для обговорення проблем роботи посольств двох країн.



У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не підписувала так звані Стамбульські угоди, про які постійно говорить глава Кремля Володимир Путін. Зеленський наголосив, що угод не існувало.



До цього під час прямої лінії Путін сказав, що нібито готовий вести переговори про мир з Україною на основі домовленостей 2022 року у Стамбулі та з урахуванням ситуації на фронті.