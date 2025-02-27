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Санкції США проти Росії залишаються чинними: Трамп продовжив режим НС до 2026 року

27 лютого 2025, 20:12

Санкції США проти Росії залишаються чинними: Трамп продовжив режим НС до 2026 року

Президент США Дональд Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану, запровадженого у 2014 році у зв'язку з російською агресією проти України. Як повідомляє Білий дім, цей режим діятиме ще як мінімум рік.

Очікується, що відповідний документ буде опубліковано у Федеральному реєстрі 28 лютого.

У документі зазначено, що США вперше запровадили санкції проти Росії у 2014 році, після того, як російські військові вторглися в Україну, окупувавши Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.

З того часу початковий указ про санкції №13660 від 2014 року неодноразово доповнювався наступними президентськими указами, оскільки Росія продовжувала ескалацію своєї агресії. 21 лютого 2022 року, після визнання Росією так званих «Л/ДНР», дія режиму НС також була продовжена.

Подібне рішення ухвалювалося й минулого року — 2024 року аналогічний указ підписав президент США Джо Байден.

Напередодні, відповідаючи на запитання, чи США готові послабити санкції проти Росії, Трамп сказав «не зараз».

«Я хочу спочатку побачити, чи ми укладемо угоду, але я думаю, що ми її укладемо. У мене були дуже гарні розмови із президентом Путіним. У мене були дуже хороші розмови із президентом Зеленським», — додав він.

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