Віткофф: США готові до розробки надр у Росії

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розробки корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії після укладання мирної угоди між двома країнами.



«Запаси мінералів в Україні дуже значні, але, до речі, і в Росії вони також дуже великі. Я вважаю, що у Сполучених Штатів та Росії з'явиться безліч можливостей для співпраці після досягнення мирного врегулювання», — сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News.



На запитання журналіста, чи це означає, що США планують займатися видобутком корисних копалин у Росії, Віткофф відповів: «Я думаю, що між нашими країнами буде багато перспектив для економічного співробітництва. Так».



Він не уточнив, чи США розглядають захоплені території України як російські.



Раніше американський телеканал NBC News з посиланням на три джерела повідомив, що Кремль запропонував Вашингтону потенційну угоду, в рамках якої США отримають частину прав власності на рідкісноземельні елементи та інші цінні метали на окупованих територіях України.



Угода України зі США про корисні копалини буде рамковою, після неї буде укладено ще один договір про спільний фонд, і він вимагатиме ратифікації Верховною Радою, повідомив президент Володимир Зеленський.