Трамп: військові США не повинні брати участь у гарантіях безпеки України

Президент США Дональд Трамп вважає, що Америці не доведеться брати участь у забезпеченні безпеки України після того, як буде досягнуто мирної угоди.



Відповідаючи на запитання про можливу військову участь США у гарантіях безпеки України, він зазначив: «Я не думаю, що ми будемо потрібні». За його словами, головним завданням є укладання «довгострокової угоди».



Трамп також прокоментував загрозу атаки Росії на британські війська, якщо вони будуть розташовані в Україні. За його словами, Велика Британія здатна захистити себе самостійно.



«Що я завжди знав про британців, так це те, що вони не потребують особливої допомоги. Вони вміють постояти за себе... Британці — неймовірні солдати, неймовірні військові. Але якщо допомога все ж таки знадобиться, я завжди буду з англійцями», — заявив президент США на пресконференції з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Вашингтоні.



Коментуючи можливість розміщення миротворчого контингенту в Україні, Трамп пов'язав це питання із укладанням угоди про видобуток корисних копалин.



«Ви кажете про миротворчі сили? Нам спочатку потрібно укласти угоду. Нині ми ведемо переговори. У нас є Росія, є Україна, і, гадаю, ми досягли значного прогресу. Росія поводиться дуже конструктивно... Я вважаю, що ми близькі до угоди», — заявив він.

Раніше спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Уіткофф заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розробки корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії після укладання мирної угоди між двома країнами.