Масована атака на Харківську область: пошкоджено енергосистему, поранено чоловіка

Російські війська завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували.



За попередньою інформацією, РФ атакувала щонайменше 12 безпілотниками.



«Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі для захисту регіону. Усі екстрені служби залучені до усунення наслідків», — зазначив Синєгубов.



Він також закликав мешканців не розповсюджувати фото та відеоматеріали, які демонструють місця влучень.

Російські безпілотники атакували Запоріжжя увечері 27 лютого. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі. Зайнялися квартири на верхніх поверхах багатоповерхівки. За попередніми даними, постраждала жінка.