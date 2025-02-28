Трамп про Україну: мирну угоду або буде укладено скоро, або це не відбудеться зовсім

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо припинення війни Росії проти України та висловив сподівання, що угоди буде досягнуто найближчим часом.



«Я думаю, що ми просунулися значно, і процес йде досить швидко... Це або відбудеться незабаром, або не відбудеться зовсім», — сказав Трамп після переговорів з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Вашингтоні.



Говорячи про масштаби конфлікту, Трамп зазначив, що за три роки війни загинуло близько мільйона українців та росіян, додавши, що реальна цифра, на його думку, значно вища.



Президент США наголосив, що його адміністрація активно веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, українським лідером Володимиром Зеленським, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном та лідерами країн G7.



«Ми докладаємо величезних зусиль, щоб покласти край цій війні… Завтра переговори продовжаться — президент Зеленський відвідає Білий дім», — повідомив Трамп.



За його словами, стратегія нової адміністрації будується на засадах здорового глузду: для досягнення миру необхідно вести діалог із обома сторонами.



«Як я обговорив із прем'єр-міністром Стармером, наступний крок — досягнення реального припинення вогню. Сподіваємося, що це станеться швидко, бо щотижня гинуть тисячі молодих людей — українців та росіян», — наголосив президент.



Трамп висловив упевненість, що припинення вогню створить основу для довгострокової мирної угоди, яка поверне стабільність Східній Європі і, як він сподівається, запобігатиме повторенню подібних конфліктів.



«Ми підпишемо історичну угоду, яка зробить США ключовим партнером України у розробці корисних копалин, рідкісноземельних матеріалів, нафти та газу. Ми маємо взаєморозуміння. Я думаю, це буде чудово для України. Ми будемо на місці і копатимемо. Ми копатимемо, копатимемо, копатимемо. Ми маємо копати», — заявив Трамп.



Крім того, він нагадав, що більша частина європейської допомоги Україні надається у вигляді кредитів, тоді як США за попередньої адміністрації виділяли гранти. За його оцінкою, обсяг американської підтримки становив від 300 до 350 млрд доларів, тоді як Україна оцінює його у 100 млрд доларів.



«Насправді це вигідно як для України, так і для нас. Тепер американські платники податків фактично отримають компенсацію за вкладені сотні мільярдів доларів, спрямовані на підтримку України», — наголосив Трамп.



Він додав, що угода про корисні копалини забезпечить основу для стійких відносин між США та Україною, що сприятиме довгостроковому економічному розвитку.

Раніше Трамп заявив, що Америці не доведеться брати участь у забезпеченні безпеки України після того, як буде досягнуто мирної угоди.



Також спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Уіткофф заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розробки корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії після укладання мирної угоди між двома країнами.