Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Трамп про Україну: мирну угоду або буде укладено скоро, або це не відбудеться зовсім

28 лютого 2025, 00:34

Трамп про Україну: мирну угоду або буде укладено скоро, або це не відбудеться зовсім

Трамп про Україну: мирну угоду або буде укладено скоро, або це не відбудеться зовсім

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо припинення війни Росії проти України та висловив сподівання, що угоди буде досягнуто найближчим часом.

«Я думаю, що ми просунулися значно, і процес йде досить швидко... Це або відбудеться незабаром, або не відбудеться зовсім», — сказав Трамп після переговорів з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Вашингтоні.

Говорячи про масштаби конфлікту, Трамп зазначив, що за три роки війни загинуло близько мільйона українців та росіян, додавши, що реальна цифра, на його думку, значно вища.

Президент США наголосив, що його адміністрація активно веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, українським лідером Володимиром Зеленським, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном та лідерами країн G7.

«Ми докладаємо величезних зусиль, щоб покласти край цій війні… Завтра переговори продовжаться — президент Зеленський відвідає Білий дім», — повідомив Трамп.

За його словами, стратегія нової адміністрації будується на засадах здорового глузду: для досягнення миру необхідно вести діалог із обома сторонами.

«Як я обговорив із прем'єр-міністром Стармером, наступний крок — досягнення реального припинення вогню. Сподіваємося, що це станеться швидко, бо щотижня гинуть тисячі молодих людей — українців та росіян», — наголосив президент.

Трамп висловив упевненість, що припинення вогню створить основу для довгострокової мирної угоди, яка поверне стабільність Східній Європі і, як він сподівається, запобігатиме повторенню подібних конфліктів.

«Ми підпишемо історичну угоду, яка зробить США ключовим партнером України у розробці корисних копалин, рідкісноземельних матеріалів, нафти та газу. Ми маємо взаєморозуміння. Я думаю, це буде чудово для України. Ми будемо на місці і копатимемо. Ми копатимемо, копатимемо, копатимемо. Ми маємо копати», — заявив Трамп.

Крім того, він нагадав, що більша частина європейської допомоги Україні надається у вигляді кредитів, тоді як США за попередньої адміністрації виділяли гранти. За його оцінкою, обсяг американської підтримки становив від 300 до 350 млрд доларів, тоді як Україна оцінює його у 100 млрд доларів.

«Насправді це вигідно як для України, так і для нас. Тепер американські платники податків фактично отримають компенсацію за вкладені сотні мільярдів доларів, спрямовані на підтримку України», — наголосив Трамп.

Він додав, що угода про корисні копалини забезпечить основу для стійких відносин між США та Україною, що сприятиме довгостроковому економічному розвитку.

Раніше Трамп заявив, що Америці не доведеться брати участь у забезпеченні безпеки України після того, як буде досягнуто мирної угоди.

Також спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Уіткофф заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість розробки корисних копалин не лише в Україні, а й у Росії після укладання мирної угоди між двома країнами.

ТЕГИ

Люди
Дональд Трамп
Інше
мирне врегулювання рідкісноземельні метали

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
13:46
Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території
13:37
Дрон пошкодив станцію радіолокації ППО РФ в окупованому Криму
13:17
Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ
11:42
Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини
09:33
Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземельних металів, що залягають у Донецькій та Запорізькій областях
22:00
Кадрові чистки Пушиліна: кого звільнили в «ДНР» цього разу
11:33
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Обстріл Слов'янська. Перший день форуму «Україна: 2025 рік»
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
16:00
В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
16:16
Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років
усі новини
00:34
Трамп про Україну: мирну угоду або буде укладено скоро, або це не відбудеться зовсім
23:00
Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці
22:47
Масована атака на Харківську область: пошкоджено енергосистему, поранено чоловіка
22:25
Трамп: військові США не повинні брати участь у гарантіях безпеки України
22:00
Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: руйнування та пожежа у житловому будинку
21:00
Віткофф: США готові до розробки надр у Росії
20:12
Санкції США проти Росії залишаються чинними: Трамп продовжив режим НС до 2026 року
19:10
МЗС України: США не зверталися із пропозицією використовувати «Стамбульські угоди» як основу для миру
18:07
Оборона Часового Яру: військові показали кадри бою
17:58
В ОСУВ «Хортиця» розповіли про ситуацію біля Покровська
17:09
Обмеження для артистів та медійників: Мінкульт тимчасово не видаватиме листів на виїзд
17:01
Війська Росії вдарили по місту Білозерське на Донеччині: загорівся навчальний заклад
16:57
З 1 березня виплати переселенців автоматично продовжаться ще на пів року
16:48
Під Покровськом на мінах підірвалася російська бронетехніка, яка намагалася прорватися на підконтрольні ЗСУ території
16:32
Українська авіація уразила командно-спостережний пункт та місце запуску БПЛА росіян на окупованому Запоріжжі
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:16
На Вовчанському напрямку посилилися атаки FPV-дронів РФ
16:09
«Накопичуються у підвалах»: у ЗСУ розповіли про тактику російських військ у Торецьку
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
усі новини
ВІДЕО
Підрив на мінах російської бронетехніки під Покровськом. Фото: кадр із відео Під Покровськом на мінах підірвалася російська бронетехніка, яка намагалася прорватися на підконтрольні ЗСУ території
27 лютого, 16:48
У Родинському мешкає 1500 людей. Фото: Вадим Філашкін Філашкін розповів, скільки людей залишається у прифронтовому Родинському
27 лютого, 15:38
Російська гармата під Покровськом. Фото: кадр із відео ГУР одним важким дроном знищило та пошкодило майже два десятки російських гармат під Покровськом
27 лютого, 15:14
БПЛА E-300 скидає ФАБ-250 на росіян у Брянській області. Фото: кадр із відео Український БПЛА E-300 скинув ФАБ-250 на об'єкт росіян у Брянській області
27 лютого, 14:14
Пілоти знищили танк та ЗРК росіян. Фото: скриншот Українські пілоти знищили танк та ЗРК окупантів у Донецькій області
27 лютого, 12:30
Пожежа в автосалоні на лівому березі Дніпра. Фото: телеграм У Києві спалахнула пожежа в автосалоні на лівому березі Дніпра
27 лютого, 12:26
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір