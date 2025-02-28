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У Донецькій, Дніпропетровській та низці інших областей України аварійно відключають світло

28 лютого 2025, 08:52

У Донецькій, Дніпропетровській та низці інших областей України аварійно відключають світло

У Донецькій, Дніпропетровській та низці інших областей України аварійно відключають світло

Вранці 28 лютого у низці областей України застосовано екстрені відключення світла. У деяких регіонах запроваджено три черги графіків аварійних відключень. Про це повідомляють ДТЕК та обленерго низки областей.

Так, у ДТЕК поінформували про відключення світла у Дніпропетровській та Донецькій областях.

«За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення. У разі змін оперативно вас інформуватимемо в нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.

Також вранці стало відомо, що у Полтавській та Сумській областях застосовано три черги графіків аварійних відключень.

Крім того, на Кіровоградщині теж аварійні відключення електрики.

«У разі одночасного введення в дію аварійних та погодинних графіків час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних каналах», — повідомили у «Кіровоградобленерго».

Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого російські війська завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області. За попередньою інформацією, військові РФ атакували щонайменше 12 безпілотниками.

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