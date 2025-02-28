У США приземлився літак Зеленського — ЗМІ

Літак президента України приземлився у США. Ілюстративне фото

Літак президента України Володимира Зеленського приземлився на авіабазі Ендрюс у США. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Видання пише про це з посиланням на дані сервісу відстеження польотів FlightAware. Рейс UKN1109 державного авіапідприємства «Україна», що прямував з ірландського аеропорту Шеннон, здійснив посадку в штаті Меріленд о 18:00 за місцевим часом.

Офіційно про прибуття Зеленського до США на момент виходу новини не повідомлялося.

Сервіс Flightradar24 видає дані лише про приземлення на авіабазі Ендрюс британського урядового літака. На ньому, ймовірно, прибув до США прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. При цьому Flightradar24 не має інформації і про виліт літака Зеленського з аеропорту Шеннон.

Очікується, що під час візиту Зеленського до США буде підписано угоду про використання українських природних ресурсів.

Як повідомив сьогодні міністр фінансів США Бессент, «угода щодо мінералів готова до підписання. Переговори щодо неї більше не ведуться».