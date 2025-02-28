«Шахеди» масовано атакували житловий квартал Сум: постраждали дві людини, 40 – евакуювали

Увечері 27 лютого протягом години російські війська п'ятьма безпілотниками завдали ударів по житловому кварталу Сум. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.
Пошкоджені вісім багатоквартирних будинків.
Внаслідок атаки поранена 68-річна жінка, її госпіталізували. За медичною допомогою із гострою реакцією на стрес звернулася 18-річна дівчина.
У пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації розповіли, що 40 людей із пошкоджених будинків евакуювали у безпечні місця.
Нагадаємо, що вночі 26 лютого «шахеди» масовано атакували Харків, внаслідок чого постраждали три людини, ще п'ять були врятовані.