«Шахеди» масовано атакували житловий квартал Сум: постраждали дві людини, 40 – евакуювали

Наслідки атаки на Суми. Фото: Сумська обласна прокуратура

Увечері 27 лютого протягом години російські війська п'ятьма безпілотниками завдали ударів по житловому кварталу Сум. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.



Пошкоджені вісім багатоквартирних будинків.



Внаслідок атаки поранена 68-річна жінка, її госпіталізували. За медичною допомогою із гострою реакцією на стрес звернулася 18-річна дівчина.



У пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації розповіли, що 40 людей із пошкоджених будинків евакуювали у безпечні місця.

Нагадаємо, що вночі 26 лютого «шахеди» масовано атакували Харків, внаслідок чого постраждали три людини, ще п'ять були врятовані.