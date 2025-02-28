РФ запустила по Україні 208 дронів: ППО збила понад сотню цілей

ППО збила 107 БПЛА. Фото: ілюстративне

Окупаційні російські війська в ніч проти 28 лютого атакували Україну за допомогою 208 дронів з різних напрямків РФ. Протиповітряна оборона збила майже половину російських цілей — 107 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 28 лютого 2025 року (з 19:00 27 лютого) противник атакував 208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Охтарськ — РФ», — йдеться в сообщении.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 107 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.



Крім того, 97 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачено (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що за 27 лютого в результаті російських обстрілів загинули 3 мешканці Донецької області, ще 7 — отримали поранення.