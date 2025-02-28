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ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано

28 лютого 2025, 10:41

ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано

В окупованому Маріуполі посилилися репресії з боку ФСБ. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

У місті різко побільшало оперативних груп ФСБ. Окупанти масово проводять затримання, намагаючись вистежити українське підпілля, яке продовжує активну роботу.

«Росіяни посилюють патрулювання, влаштовують облави та масові перевірки документів, але це лише доводить їхній страх. Вони розуміють, що навіть у глибокому тилу немає повної безпеки – партизанський рух зростає, а окупанти зазнають втрат не лише на передовій», – зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, що у Маріуполі російські загарбники готують дітей до війни.

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