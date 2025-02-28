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Окупанти за добу масовано атакували Донеччину: багато пошкоджень, є жертви

28 лютого 2025, 10:45

Окупанти за добу масовано атакували Донеччину: багато пошкоджень, є жертви

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 27 лютого, масово обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, підприємства та лінії електропередач. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили чотири регіони:

Волноваський район. У Комарській громаді пошкоджено 8 будинків, адмінбудівлю, газогін і 2 автівки.



Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок і автомобіль. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 багатоповерхівки і 2 приватні будинки; у Родинському зруйновано приватний будинок.



Краматорський район. У Торському Лиманської громади 1 людина загинула, 1 будинок пошкоджено. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено 16 багатоповерхівок, 10 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, 3 нежитлових приміщення, 2 підприємства, 5 ліній електропередач, 3 газогони, 6 гаражів і 4 автівки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше ми писали, що за 27 лютого в результаті російських обстрілів загинули 3 мешканці Донецької області, ще 7 — отримали поранення.

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