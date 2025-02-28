Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На Донеччині скасували екстрені відключення світла

28 лютого 2025, 11:21

На Донеччині скасували екстрені відключення світла

Екстрені відключення скасували на Донеччині. Фото: ДТЕК Екстрені відключення скасували на Донеччині. Фото: ДТЕК

У регіонах України, зокрема на Донеччині, скасували екстрені відключення світла, які були введені внаслідок нічних російських атак на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

«Внаслідок нічної атаки дронів на енергооб'єкти — вранці вимушено вводилися аварійні відключення електроенергії в кількох областях. Насамперед обмежувалися промислові споживачі. Наразі аварійні відключення скасовані і не застосовуються в жодному регіоні», — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК уточнили, що відключення скасували о 10:38.

 Раніше ми писали, що вранці 28 лютого на Донеччині були застосовані екстрені відключення світла.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
ДТЕК Укренерго

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
11:53
У Лисичанську окупанти спробували подати воду: у місті низка поривів та замерзли труби – ОВА
10:41
ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
13:46
Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території
13:37
Дрон пошкодив станцію радіолокації ППО РФ в окупованому Криму
13:17
Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ
11:42
Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини
09:33
Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземельних металів, що залягають у Донецькій та Запорізькій областях
22:00
Кадрові чистки Пушиліна: кого звільнили в «ДНР» цього разу
11:33
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Обстріл Слов'янська. Перший день форуму «Україна: 2025 рік»
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
усі новини
13:24
Через підвищення рівня води в річці Бичок у Краматорську підтоплено три прибудинкові ділянки
13:21
У «Новій пошті» спростували інформацію про закриття відділень у Костянтинівці
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
12:49
Війська РФ вранці вдарили по приватному сектору Краматорська: є руйнування
12:43
Пенсіонера в окупованому Старобешівському районі звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів, які забули військові
11:59
Росіяни кілька разів вдарили по Покровську: десятки пошкоджених будинків
11:57
Російські військові зайшли на територію Сумської області — DeepState
11:53
У Лисичанську окупанти спробували подати воду: у місті низка поривів та замерзли труби – ОВА
11:25
У Костянтинівці закривається «Нова пошта»
11:21
На Донеччині скасували екстрені відключення світла
10:45
Окупанти за добу масовано атакували Донеччину: багато пошкоджень, є жертви
10:41
ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано
09:45
ЗСУ знищили бронетехніку зі штурмовими групами росіян на Лиманському напрямку
09:28
РФ запустила по Україні 208 дронів: ППО збила понад сотню цілей
09:24
У США приземлився літак Зеленського — ЗМІ
09:23
«Шахеди» масовано атакували житловий квартал Сум: постраждали дві людини, 40 – евакуювали
09:08
ГУР уразило передовий пункт управління армійського корпусу ЗС РФ на окупованій Херсонщині
08:52
У Донецькій, Дніпропетровській та низці інших областей України аварійно відключають світло
08:51
Російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку – DeepState
08:21
Російські військові вбили трьох мешканців Донецької області за минулу добу
усі новини
ВІДЕО
Сили оборони вдарили склад зберігання боєприпасів окупантів. Фото: скриншот ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
28 лютого, 13:06
Пенсіонеру в окупованому Старобешівському районі Донецької області можуть дати 5 років за незаконне зберігання набоїв, які забули військові. Ілюстративне фото Пенсіонера в окупованому Старобешівському районі звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів, які забули військові
28 лютого, 12:43
Удар по передовому пункту управління армії РФ на окупованій Херсонщині. Фото: кадр із відео ГУР уразило передовий пункт управління армійського корпусу ЗС РФ на окупованій Херсонщині
28 лютого, 09:08
Підрив на мінах російської бронетехніки під Покровськом. Фото: кадр із відео Під Покровськом на мінах підірвалася російська бронетехніка, яка намагалася прорватися на підконтрольні ЗСУ території
27 лютого, 16:48
У Родинському мешкає 1500 людей. Фото: Вадим Філашкін Філашкін розповів, скільки людей залишається у прифронтовому Родинському
27 лютого, 15:38
Російська гармата під Покровськом. Фото: кадр із відео ГУР одним важким дроном знищило та пошкодило майже два десятки російських гармат під Покровськом
27 лютого, 15:14

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір