Екстрені відключення скасували на Донеччині. Фото: ДТЕК

У регіонах України, зокрема на Донеччині, скасували екстрені відключення світла, які були введені внаслідок нічних російських атак на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«Внаслідок нічної атаки дронів на енергооб'єкти — вранці вимушено вводилися аварійні відключення електроенергії в кількох областях. Насамперед обмежувалися промислові споживачі. Наразі аварійні відключення скасовані і не застосовуються в жодному регіоні», — йдеться у повідомленні.



У ДТЕК уточнили, що відключення скасували о 10:38.



Раніше ми писали, що вранці 28 лютого на Донеччині були застосовані екстрені відключення світла.