У Костянтинівці закривається «Нова пошта»

Із завтрашнього дня у Костянтинівці припиняють роботу відділення «Нової пошти». Фото: Google Maps

Сьогодні, 28 лютого, «Нова пошта» у місті Костянтинівка Донецької області працює останній день. Відділення в п'ятницю видають відправлення, що прибули до міста, проте нові вже не приймають. Про це повідомляє «Вільне радіо» з посиланням на відповідь в офіційному чаті «Нової пошти».

«У п'ятницю, 28 лютого, відділення ще працюватимуть на видачу відправлень, що прибули. Із завтрашнього дня всі відділення, на жаль, закриваються на вимогу військової адміністрації», — зазначили у «Новій пошті».

Із закриттям відділень у Костянтинівці найближчим до міста стане відділення «Нової пошти» у селищі Олексієво-Дружківка у Дружківській громаді. Це відділення приймає відправлення вагою до 30 кілограмів і розташоване за 11 кілометрів від центру Костянтинівки.

Найближчі відділення з великою максимальною вагою відправлень (до 1100 кілограмів) знаходяться у Дружківці.