Російські військові зайшли на територію Сумської області — DeepState

Проект DeepState підтвердив захід російських військових на територію України з Курської області РФ

Близький до українського Міноборони OSINT-проект DeepState підтвердив, що російські військові перейшли кордон і зайшли на територію України в районі Свердликового в Курській області РФ, повідомляє «Агентство. Новини».

Згідно з оновленням карти DeepState, яке було оприлюднено у четвер увечері, 2,8 квадратних кілометрів території Сумської області в районі прикордонного села Свердликове тепер перебувають у «сірій зоні» (цю територію не контролюють ні російські, ні українські військові).

У «сірій зоні», за даними DeepState, опинився один населений пункт — село Новеньке. Про те, що російські військові дійшли до Новенького, пише і z-блогер Юрій Подоляка. Російське Міноборони напередодні повідомляло про удари авіацією та артилерією по селу.

Про те, що російські військові перейшли кордон у Курській області, Володимир Путін заявив ще 19 лютого. Прикордонна служба України повідомила Бі-бі-сі, що не підтверджує цю інформацію.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські військові з'явилися в районі Свердликова в січні, а з 10-х чисел лютого почали цілеспрямовано просуватися у бік кордону. 21 лютого Мінооборони Росії повідомило про взяття села.

Намальована DeepState сіра зона на Сумщині виглядає як продовження руху російських військових у районі Свердликово.

Подальше просування у цьому напрямку може створити загрозу для основної артерії постачання українського угруповання у Курській області – дороги із сумської Юнаківки до Суджі.

Загальна площа території, яку контролює українська армія в Курській області, зараз становить 422 кв. км.