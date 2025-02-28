Росіяни кілька разів вдарили по Покровську: десятки пошкоджених будинків

Минулої доби в Покровську Донецької області пошкоджено 2 багатоповерхівки та кілька приватних будинків внаслідок обстрілів з боку російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, росіяни атакували Покровськ п'ять разів. Інформації про постраждалих та жертв немає.



27 лютого близько 01:00 стався обстріл південної частини міста, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок (вікна, двері, паркан).



О 04:00 війська РФ завдали удару по північній частині Покровська. Внаслідок атаки частково зруйновано багатоквартирний житловий будинок.



Близько 06:00 відбувся обстріл південної частини міста. Росіяни пошкодили приватний будинок.



Об 11:00 внаслідок обстрілу північної частини Покровська пошкоджено приватний будинок.



Близько 12:00 загарбники завдали удару по мікрорайону «Лазурний». Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 27 лютого, масово обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, підприємства та лінії електропередач.