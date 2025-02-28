Пенсіонера в окупованому Старобешівському районі звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів, які забули військові

На літнього чоловіка в окупованій частині Донецької області порушили кримінальну справу за незаконне зберігання боєприпасів, які забули військові. Про це повідомляє канал Mash.
«71-річний Іван Саламатін зі Старобешівського району розповів, що два роки тому бійці в'їхали до будинку його покійного брата (родина була не проти). Пізніше хлопці з'їхали. Іван туди й не заходив, доки не зламалася машина. Коли поліз у гаражну оглядову яму, побачив набої», — йдеться у повідомленні.
Пенсіонер стверджує, що думав, що військові повернуться за ними.
Про знахідку дізнався сусід. Незабаром прийшли силовики із пропозицією віддати боєприпаси. Іван погодився, але справу все одно завели.
У «поліції» виданню заявили, що чоловік пропонував патрони односельцеві, хоча мав одразу повідомити про них органи. Тепер йому загрожує до 5 років.