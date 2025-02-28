Війська РФ вранці вдарили по приватному сектору Краматорська: є руйнування

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

У п'ятницю вранці, 28 лютого, російські військові обстріляли Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки є руйнування. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Краматорськ зазнав ворожого обстрілу — приватний сектор. Є руйнування», — зазначив він.



За словами Гончаренка, інформація про постраждалих наразі не надходила.



Фахівці встановлюють усі наслідки.



Раніше ми писали, що 27 лютого в Покровську Донецької області пошкоджено 2 багатоповерхівки та кілька приватних будинків внаслідок обстрілу з боку російських загарбників.