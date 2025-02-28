ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині

Сили оборони вдарили склад зберігання боєприпасів окупантів. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці в ніч проти 28 лютого вдарили по складу зберігання боєприпасів окупантів на захопленій території, а також атакували важливі об'єкти росіян у Російській Федерації. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Сили оборони знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі міста Селидове.

Крім того, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.



Результати ураження уточнюються.

Раніше ми писали, що 25 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали удару по будівлі, яка використовувалася 1429-м мотострілецьким полком армії РФ як командно-спостережний пункт і місце запуску БПЛА поблизу окупованого села Копані Запорізької області.