Українські десантники відбили штурм військ РФ під Покровськом: ЗСУ знищили бронетехніку з потужною РЕБ

Знищений російський танк під Покровськом. Фото: кадр із відео

79-та десантно-штурмова бригада ЗСУ відбила штурм російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Екіпажі роти ударних безпілотних авіакомплексів Perun group 79-ї ОДШБр знищили танк та МТЛБ, які намагалися атакувати українські позиції під прикриттям РЕБ.



«Окупанти на танку та МТЛБ вирушили на штурм до наших оборонних укріплень. І хоча ворожа техніка була захищена потужною РЕБ, це не завадило операторам FPV-дронів спочатку зупинити росіян, а потім добити їхню бронетехніку», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ знищили бронетехніку зі штурмовими групами росіян на Лиманському напрямку.