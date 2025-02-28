Донеччина під вогнем РФ: внаслідок атак загинули троє цивільних, ще двоє — постраждали

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

У п'ятницю, 28 лютого, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак троє людей загинули, ще двоє — поранені. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Зазначається, що під удар потрапили міста Лиман, Мирноград, Костянтинівка та селище Ставки.



Вранці ЗС РФ атакували з FPV-дрона Лиман. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків, 61 та 62 років, які рухалися на велосипедах.





Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, від артилерійського обстрілу загинула 53-річна мешканка.



Ще один безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми та осколкові поранення 56-річний цивільний.



Крім того, загарбники накрили вогнем зі ствольної артилерії Костянтинівку. З мінно-вибуховою травмою та відкритим переломом стегна госпіталізовано 49-річну жінку.



Раніше ми писали, що 27 лютого в Покровську Донецької області пошкоджено 2 багатоповерхівки та кілька приватних будинків внаслідок обстрілу з боку російських загарбників.