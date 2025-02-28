СБУ повідомила про підозру комбригу ЗС РФ: він наказав атакувати українських військових хімічною зброєю на Донеччині

Служба безпеки України задокументувала воєнні злочини російського військового, який причетний до масового застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Йдеться про полковника Романа Шкробу – командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу ЗС РФ.



За даними контррозвідки та слідства СБУ, 20 грудня 2023 року фігурант віддав наказ підлеглим на застосування газових гранат К-51 та РГ-Во проти українських захисників Донецької області.



За допомогою хімзброї окупанти намагалися прорвати оборону українських військ під час безперервних боїв поблизу селища Спірне. Використовуючи гранати з хімічним зарядом, зокрема сльозогінним газом, росіяни сподівалися змусити ЗСУ залишити оборонні укриття під час наступу штурмових груп армії РФ.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Шкробу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.



Тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати загарбника за злочини проти України.

Нагадаємо, що Україна та Молдова провели спецоперацію «Месники» та затримали найманців ПВК «Вагнера», які воювали на Донбасі.