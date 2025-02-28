Skype — все: Microsoft закриє легендарний месенджер у травні

У травні 2025 року Microsoft остаточно закриє Skype і запропонує користувачам перейти на Teams для спілкування та дзвінків. Про це стало відомо з повідомлення в коді останньої попередньої версії програми Windows.

Skype був запущений у 2003 році і став одним із найпопулярніших сервісів для відеодзвінків та обміну повідомленнями.

У 2011 році Microsoft придбала сервіс і почала поступово інтегрувати його до різних версій Windows. Проте з появою Teams у 2017 році компанія почала зміщувати акценти та розвивати свою платформу для корпоративного спілкування.

Незважаючи на спроби покращити Skype та інтегрувати його в систему, сервіс не зміг конкурувати з такими продуктами як FaceTime від Apple або сервісами від Google. В останні роки Microsoft активно просуває Teams, пропонуючи користувачам безкоштовну версію цієї програми для особистих потреб.

Тепер Skype остаточно відходить у минуле, і компанія зосереджується на Teams, яке стане основним інструментом для дзвінків і чатів.

Сервіс Skype проіснував понад 20 років.