Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Skype — все: Microsoft закриє легендарний месенджер у травні

28 лютого 2025, 15:25

Skype — все: Microsoft закриє легендарний месенджер у травні

Skype — все: Microsoft закриє легендарний месенджер у травні

У травні 2025 року Microsoft остаточно закриє Skype і запропонує користувачам перейти на Teams для спілкування та дзвінків. Про це стало відомо з повідомлення в коді останньої попередньої версії програми Windows.

Skype був запущений у 2003 році і став одним із найпопулярніших сервісів для відеодзвінків та обміну повідомленнями.

У 2011 році Microsoft придбала сервіс і почала поступово інтегрувати його до різних версій Windows. Проте з появою Teams у 2017 році компанія почала зміщувати акценти та розвивати свою платформу для корпоративного спілкування.

Незважаючи на спроби покращити Skype та інтегрувати його в систему, сервіс не зміг конкурувати з такими продуктами як FaceTime від Apple або сервісами від Google. В останні роки Microsoft активно просуває Teams, пропонуючи користувачам безкоштовну версію цієї програми для особистих потреб.

Тепер Skype остаточно відходить у минуле, і компанія зосереджується на Teams, яке стане основним інструментом для дзвінків і чатів.

Сервіс Skype проіснував понад 20 років.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Технології Skype
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:38
Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
11:53
У Лисичанську окупанти спробували подати воду: у місті низка поривів та замерзли труби – ОВА
10:41
ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
13:46
Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території
13:37
Дрон пошкодив станцію радіолокації ППО РФ в окупованому Криму
13:17
Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ
11:42
Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини
09:33
Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземельних металів, що залягають у Донецькій та Запорізькій областях
22:00
Кадрові чистки Пушиліна: кого звільнили в «ДНР» цього разу
11:33
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Обстріл Слов'янська. Перший день форуму «Україна: 2025 рік»
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
усі новини
15:55
У Херсоні відновили тепломережу, пошкоджену обстрілами РФ
15:33
У Харкові педофілу-вчителю загрожує довічне ув'язнення
15:25
Skype — все: Microsoft закриє легендарний месенджер у травні
15:03
СБУ повідомила про підозру комбригу ЗС РФ: він наказав атакувати українських військових хімічною зброєю на Донеччині
14:48
В Краматорську окупанти внаслідок обстрілу пошкодили 40 будинків, зруйнували — щонайменше один
14:38
Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
14:02
Донеччина під вогнем РФ: внаслідок атак загинули троє цивільних, ще двоє — постраждали
14:02
Українські десантники відбили штурм військ РФ під Покровськом: ЗСУ знищили бронетехніку з потужною РЕБ
13:24
Через підвищення рівня води в річці Бичок у Краматорську підтоплено три прибудинкові ділянки
13:21
У «Новій пошті» спростували інформацію про закриття відділень у Костянтинівці
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
12:49
Війська РФ вранці вдарили по приватному сектору Краматорська: є руйнування
12:43
Пенсіонера в окупованому Старобешівському районі звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів, які забули військові
11:59
Росіяни кілька разів вдарили по Покровську: десятки пошкоджених будинків
11:57
Російські військові зайшли на територію Сумської області — DeepState
11:53
У Лисичанську окупанти спробували подати воду: у місті низка поривів та замерзли труби – ОВА
11:25
У Костянтинівці закривається «Нова пошта»
11:21
На Донеччині скасували екстрені відключення світла
10:45
Окупанти за добу масовано атакували Донеччину: багато пошкоджень, є жертви
10:41
ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано
усі новини
ВІДЕО
У Херсоні відновили тепломережу. Фото: кадр із відео У Херсоні відновили тепломережу, пошкоджену обстрілами РФ
28 лютого, 15:55
Підірваний автомобіль співробітника ФСБ в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
28 лютого, 14:38
Знищений російський танк під Покровськом. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили штурм військ РФ під Покровськом: ЗСУ знищили бронетехніку з потужною РЕБ
28 лютого, 14:02
Сили оборони вдарили склад зберігання боєприпасів окупантів. Фото: скриншот ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
28 лютого, 13:06
Пенсіонеру в окупованому Старобешівському районі Донецької області можуть дати 5 років за незаконне зберігання набоїв, які забули військові. Ілюстративне фото Пенсіонера в окупованому Старобешівському районі звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів, які забули військові
28 лютого, 12:43
Удар по передовому пункту управління армії РФ на окупованій Херсонщині. Фото: кадр із відео ГУР уразило передовий пункт управління армійського корпусу ЗС РФ на окупованій Херсонщині
28 лютого, 09:08

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір