У Харкові педофілу-вчителю загрожує довічне ув'язнення. Фото: Болвінов

У Харківській області суд розгляне справу вчителя, обвинуваченого в тривалому сексуальному насильстві над неповнолітніми. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.



За даними слідства, викладач фізкультури роками розбещував школярів, які відвідували його заняття. Перші матеріали справи були передані українським правоохоронцям Генпрокуратурою Латвії, де зараз проживає один із потерпілих.



Юнак довгий час мовчав, але після роботи з психологом наважився розповісти про злочини. Після оприлюднення інформації про справу з'явилися нові свідчення. До поліції звернулися вже дорослі чоловіки, які в дитинстві відвідували футбольний гурток або відпочивали в дитячому лікувально-оздоровчому центрі під Харковом.



Слідство встановило, що на кожному з місць роботи підозрюваний скоював злочини проти дітей. Спроба сховатися в Почаївській Лаврі не допомогла: чоловіка затримали восени минулого року.



Наразі йому вручили обвинувальний акт, інкримінуючи зґвалтування неповнолітніх, які не досягли 14 років. За цей злочин передбачено покарання від 15 років до довічного ув'язнення.



Правоохоронці закликають батьків бути уважними до оточення своїх дітей і не боятися звертатися в поліцію в разі підозр. За словами Болвінова, розслідування таких злочинів вимагає делікатного підходу, а співробітники слідства гарантують анонімність жертвам і свідкам.