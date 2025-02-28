У Херсоні відновили тепломережу, пошкоджену обстрілами РФ

У Херсоні відновили тепломережу. Фото: кадр із відео

У Херсоні відновили пошкоджену внаслідок російських обстрілів тепломережу. Відео з місця ремонту опублікував начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Відновлюємо. Лагодимо», - зазначив він.



Пізніше Мрочко повідомив, що в багатоквартирні будинки Корабельного району, відключені після атаки, подачу теплоносія.



Уже після обіду міська адміністрація представила відеозвіт, де видно, що пробиті осколками труби вдалося заварити.



«Повертаємо тепло після російських обстрілів. Херсон незламний. Переможемо», - написав чиновник.

Раніше на відео потрапила пошкоджена внаслідок російських обстрілів тепломережа у Херсоні.