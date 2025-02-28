ЄС: переговори щодо України неможливі без її участі

Країни ЄС на саміті 6 березня мають намір затвердити позицію, що переговори щодо України не можуть відбуватися без її участі, а безпека Європи та України «тісно переплітаються». Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на проєкт підсумкового комюніке.

Документ підкреслює, що ЄС має бути присутнім на потенційних мирних переговорах і наполягає на таких принципах:

Без України не може бути переговорів про її майбутнє.

Європейська безпека обговорюється тільки за участю Європи.

Перемир'я можливе лише в рамках всеосяжної мирної угоди.

Україні необхідні надійні гарантії безпеки.

Також ЄС розглядає можливість призначення спецпредставника для участі в мирних переговорах.

Нагадаємо, літак президента України Володимира Зеленського приземлився на авіабазі Ендрюс у США. Очікується, що під час візиту Зеленського до США буде підписано угоду про використання українських природних ресурсів.