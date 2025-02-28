В Україні можуть не визнати освіту за деякими спеціальностями з ТОТ: список

В Україні незабаром визначать перелік спеціальностей, за якими результати навчання, одержані на окупованих територіях, не підлягатимуть визнанню. Про це повідомляє «Укрінформ».



За словами міністра освіти та науки Оксена Лісового, проєкт акту направлений на розгляд Кабінету міністрів, зараз відбувається його доопрацювання з Секретаріатом КМУ.



«Положенням передбачено визначення переліку спеціальностей, які не визнаватимуться в Україні. Це спеціальності, які стосуються військових спеціальностей, юридичні, кібербезпека, державна безпека, богослов'я», — зазначив він.



Інші спеціальності підлягатимуть процедурі визнання.



Крім того, не підлягатимуть визнанню результати навчання на магістерському рівні з цих напрямків.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій території на Луганщині гостро відчувається дефіцит вчителів фізики, хімії, біології та інформатики.