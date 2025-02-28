На Миколаївщині пожежа після удару РФ: рятувальники ліквідували вогонь

Рятувальники ліквідували пожежу на Миколаївщині після удару РФ: Фото: ДСНС України

Російські війська атакували Очаківщину, ймовірно, FPV-дроном, що призвело до пожежі на підприємстві в Куцурубській громаді. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.



Гасіння ускладнювалося складною безпековою ситуацією та великою площею загоряння. Однак рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь.



«На щастя, постраждалих немає», - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 лютого, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок атак троє людей загинули, ще двоє — поранені.