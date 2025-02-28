Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ. Фото: кадр із відео

Російські військові продовжують використовувати цивільний одяг поблизу лінії бойового зіткнення, порушуючи правила і звичаї ведення війни.



Це кваліфікується як воєнний злочин. Відео з такими кадрами опублікував телеграм-канал Para Pax.



«Потім, коли в них прилітає, роспропаганда волає про бідолашних хлопчиків у трусиках на алеї ангелів», - ідеться в повідомленні.



Раніше в Торецьку Донецької області було зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупантів. Відомо, що вони переодягаються в цивільний одяг.