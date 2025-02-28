У Краматорську рятувальники запобігли повені

У Краматорську рятувальники збудували тимчасову дамбу біля річки Бичок. Фото: ДСНС Донецької області

У Краматорську рівень води у річці Бичок почав підійматися через паводок, створюючи загрозу затоплення приватних домоволодінь. На виклик стихії оперативно відреагували рятувальники, які одразу розпочали ліквідацію загрози, розповіли у ДСНС Донецької області.

Екстрені служби збудували тимчасову дамбу з мішків з піском, не дозволивши воді поширитися та заподіяти значні руйнування. Внаслідок негоди було підтоплено три присадибні ділянки, проте житлові будинки залишилися неушкодженими, стверджують рятувальники.

Зараз проводиться контрольоване зниження рівня води — відкриті гідротехнічні споруди, які перенаправляють потік і запобігають руйнівним наслідкам.



Моніторинг ситуації продовжується.