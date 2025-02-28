Втрати окупантів від початку року становлять 84 тисячі — ЗСУ

Втрати окупантів з початку року склали 84 тисячі. Фото: кадр із відео

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що від початку року російські окупанти втратили майже 84 тисячі осіб.







«Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів. Вдень і вночі, всіма доступними засобами, триває знешкодження ворога», - зазначив Сирський.



Він подякував українським воїнам за героїзм і професіоналізм, наголосивши, що боротьба триває.



«Слава Україні!» - додав головнокомандувач.

Раніше українська авіація атакувала прикордонну заставу ФСБ РФ у Брянській області.