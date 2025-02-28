Втрати окупантів від початку року становлять 84 тисячі — ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що від початку року російські окупанти втратили майже 84 тисячі осіб.
«Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів. Вдень і вночі, всіма доступними засобами, триває знешкодження ворога», - зазначив Сирський.
Він подякував українським воїнам за героїзм і професіоналізм, наголосивши, що боротьба триває.
«Слава Україні!» - додав головнокомандувач.
Раніше українська авіація атакувала прикордонну заставу ФСБ РФ у Брянській області.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях