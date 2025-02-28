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Зеленський подякував США і Трампу після зриву угоди про надра та суперечки у Білому домі

28 лютого 2025, 21:31

Зеленський подякував США і Трампу після зриву угоди про надра та суперечки у Білому домі

Зеленський подякував США і Трампу після зриву угоди про надра та суперечки у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський, попри зрив підписання угоди про надра в США та публічну суперечку з американським президентом Дональдом Трампом, висловив подяку Сполученим Штатам, Трампу та Конгресу.

Про це він написав у соціальній мережі X (Twitter).

«Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту, Конгресу та американському народу. Україні потрібний справедливий і тривалий світ, і ми працюємо саме для цього», — заявив Зеленський.

Раніше президент України під час зустрічі з президентом США заявив, що Україна не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки, оскільки Росія вже неодноразово порушувала попередні домовленості.

Очікувалося, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами. Однак тепер угоду поставлено на паузу.

Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що український лідер «виявив неповагу до США» і «не готовий до миру».

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