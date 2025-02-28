Трамп відмовився від переговорів із Зеленським після перепалки

Після напруженої перепалки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським американський лідер зібрав екстрену нараду з ключовими радниками в Овальному кабінеті. Про це повідомляє CNN.



За словами представника Білого дому, в обговоренні брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та інші високопосадовці.



Під час консультацій Трамп остаточно вирішив, що Зеленський «не в тому становищі, щоб вести переговори». Він доручив Рубіо і раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати українській стороні сигнал: Зеленському пора йти.



Українську делегацію, яка перебувала в окремій кімнаті згідно з протоколом, було повідомлено про припинення переговорів. Хоча українці намагалися відновити діалог, їм категорично відмовили.



Готовий обід, який традиційно подають після зустрічей у Білому домі, залишився недоторканим — українській стороні наказали покинути будівлю. Незабаром після цього Зеленський поїхав.