Трамп назвав умови, за яких співпрацюватиме з Києвом

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має змінити свою риторику та публічно заявити про прагнення укласти мир. Про це Трамп сказав журналістам після зустрічі з українською делегацією, яка, за його словами, пройшла невдало.



«Він повинен сказати: "Я хочу досягти миру, я не хочу війни"», — підкреслив Трамп.



На його думку, Зеленський має намір підписати угоду, але при цьому продовжуватиме бойові дії, що не влаштовує США. Трамп не уточнив, про яку саме угоду йдеться.



«Ми маємо відчуття, що він бачить у підписанні документа те, чого ми не бачимо. Він хоче підписати договір та продовжити воювати далі. Ми цього не хочемо. 2000 солдатів загинули цього тижня, навіть більше, молоді українці та росіяни. Хтось скаже, а навіщо вам думати про солдатів Росії та України? Я переживаю за них, переживаю за всіх», — заявив американський президент.



Трамп також акцентував, що якщо Україна не погодиться на умови США, їй доведеться укладати мир у набагато слабших позиціях.



«Якщо він не підпише з нами договір, він буде змушений укласти мир, але виявиться з дуже слабкими картами. Якщо він підпише, то буде з дуже сильними картами на руках, і він більше не хоче укладати мир. Я не хочу нічого такого, я хочу миру», — додав Трамп.



Президент США також стверджує, що Росія зацікавлена у мирному врегулюванні конфлікту.



«Путін хоче укласти мир», — переконаний Трамп.



На завершення він дав зрозуміти, що США можуть змінити свою позицію, якщо Україна не погодиться на запропоновані умови:



«Ми або закінчимо цю війну, або дамо їм битися і подивимося, що станеться», — резюмував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна не погодиться на припинення вогню, оскільки Росія вже неодноразово порушувала попередні домовленості.



Очікувалося, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами. Однак тепер угоду поставлено на паузу.



Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що український лідер «виявив неповагу до США» і «не готовий до миру».