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Російські війська атакують Торецьк: деякі українські позиції зруйновано — «Хортиця»

01 березня 2025, 09:59

Російські війська атакують Торецьк: деякі українські позиції зруйновано — «Хортиця»

Російські війська атакують Торецьк: деякі українські позиції зруйновано — «Хортиця»

Російські війська активізували наступальні дії на сході України, посиливши атаки в Торецьку, Краматорську та інших напрямах. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

На Краматорському та Торецькому напрямках російська армія за підтримки артилерії та безпілотників штурмувала українські укріплення в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки. Внаслідок бойових дій у Торецьку було зруйновано деякі позиції Сил оборони України. Військові вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища.

Напружені бої на інших ділянках фронту

На Покровському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Єлизаветівки, Луча, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Проте українські військові утримують позиції, знищуючи сили супротивника, який використовує чисельну перевагу.

На Харківському напрямку росіяни атакували Вовчанська, але зустріли відсіч.

На Куп'янському напрямку окупант провів наступальні дії в районі Загризового, але зазнав невдачі, зазнавши значних втрат і був змушений відступити.

На Лиманському напрямі атаки окупантів були зосереджені на українських укріпленнях біля Зеленої Долини та Ямполівки. Однак ЗСУ успішно утримали позиції, не допустивши просування військ РФ.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують спроби прорвати оборону в районі Білогорівки та Верхньокам'янського, але всі атаки були відбиті.

На Новопавлівському напрямку російська армія намагалася вести штурмові дії в районі Константинополя, але не досягла успіху. Українські сили продовжують завдавати окупанту втрат у живій силі та техніці.

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