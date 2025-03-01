Росіяни скинули 28 бомб на Донеччину, зруйновано 119 будинків

Минулої доби російські війська завдали 3 302 ударів по лінії фронту та житлових кварталів Донецької області, знищуючи цивільну інфраструктуру. Під обстрілами опинилися 14 населених пунктів, зруйновано 174 об'єкти, з них 119 житлових будинків. Внаслідок атак 4 людей загинули, 6 дістали поранення.

У Лимані російський дрон убив двох мирних жителів, які їхали велосипедами. Також місто зазнало артилерійського обстрілу, пошкоджено 5 приватних будинків, навчальний заклад та газопровід.

У Мирнограді окупанти завдали удару бомбою ФАБ-250 і артилерією — загинула жінка, зруйнована адміністративна будівля. У Сіверську внаслідок авіаудару загинув мирний житель, пошкоджено приватний будинок.

У Костянтинівці зафіксовано 22 удари, з них 19 бомбових. Поранено 2 мирних мешканців, пошкоджено 29 багатоквартирних та 20 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, магазин, кафе, 18 господарських будівель, гараж, 2 автомобілі, 4 лінії електропередач та газопровід.

У Покровську 2 особи отримали поранення, зруйновано 2 приватні будинки. Внаслідок атак російських дронів у Ставках поранено 1 особу, ще 1 — у Молочарці.

У Красноторці (Краматорський район) росіяни скинули ФАБ-250, знищивши 29 приватних будинків та цивільний автомобіль.

У Білокузьминівці окупанти завдали ударів двома ФАБами та артилерією — зруйновано 3 будинки, мотель, АЗС та лінії електропередач.

У Новій Полтавці пошкоджено 4 домоволодіння та електромережу.



У Зеленому Гаї російські війська застосували три бомби УМПБ Д-30СН, зруйнувавши 25 приватних будинків.

В Андріївці-Клівцовому окупанти скинули ще одну бомбу, знищивши 11 будинків.

Ситуація в області залишається критичною.