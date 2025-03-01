Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росіяни скинули 28 бомб на Донеччину, зруйновано 119 будинків

01 березня 2025, 11:02

Росіяни скинули 28 бомб на Донеччину, зруйновано 119 будинків

Росіяни скинули 28 бомб на Донеччину, зруйновано 119 будинків

Минулої доби російські війська завдали 3 302 ударів по лінії фронту та житлових кварталів Донецької області, знищуючи цивільну інфраструктуру. Під обстрілами опинилися 14 населених пунктів, зруйновано 174 об'єкти, з них 119 житлових будинків. Внаслідок атак 4 людей загинули, 6 дістали поранення.

У Лимані російський дрон убив двох мирних жителів, які їхали велосипедами. Також місто зазнало артилерійського обстрілу, пошкоджено 5 приватних будинків, навчальний заклад та газопровід.

У Мирнограді окупанти завдали удару бомбою ФАБ-250 і артилерією — загинула жінка, зруйнована адміністративна будівля. У Сіверську внаслідок авіаудару загинув мирний житель, пошкоджено приватний будинок.

У Костянтинівці зафіксовано 22 удари, з них 19 бомбових. Поранено 2 мирних мешканців, пошкоджено 29 багатоквартирних та 20 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, магазин, кафе, 18 господарських будівель, гараж, 2 автомобілі, 4 лінії електропередач та газопровід.

У Покровську 2 особи отримали поранення, зруйновано 2 приватні будинки. Внаслідок атак російських дронів у Ставках поранено 1 особу, ще 1 — у Молочарці.

У Красноторці (Краматорський район) росіяни скинули ФАБ-250, знищивши 29 приватних будинків та цивільний автомобіль.

У Білокузьминівці окупанти завдали ударів двома ФАБами та артилерією — зруйновано 3 будинки, мотель, АЗС та лінії електропередач.

У Новій Полтавці пошкоджено 4 домоволодіння та електромережу.

У Зеленому Гаї російські війська застосували три бомби УМПБ Д-30СН, зруйнувавши 25 приватних будинків.

В Андріївці-Клівцовому окупанти скинули ще одну бомбу, знищивши 11 будинків.

Ситуація в області залишається критичною.

ТЕГИ

Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:18
Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ
17:27
В Україні можуть не визнати освіту за деякими спеціальностями з ТОТ: список
14:38
Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
11:53
У Лисичанську окупанти спробували подати воду: у місті низка поривів та замерзли труби – ОВА
10:41
ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
13:46
Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території
13:37
Дрон пошкодив станцію радіолокації ППО РФ в окупованому Криму
13:17
Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ
11:42
Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини
09:33
Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземельних металів, що залягають у Донецькій та Запорізькій областях
22:00
Кадрові чистки Пушиліна: кого звільнили в «ДНР» цього разу
11:33
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Обстріл Слов'янська. Перший день форуму «Україна: 2025 рік»
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
усі новини
13:07
Дрони вдарили по Харкові: постраждали пацієнти лікарні, зруйновано магазини та аптеки
12:00
Трамп вимагає поступок від Зеленського та припинення «порожніх чеків» на війну
11:02
Росіяни скинули 28 бомб на Донеччину, зруйновано 119 будинків
09:59
Російські війська атакують Торецьк: деякі українські позиції зруйновано — «Хортиця»
09:32
Зеленський: Америка має залишатися на нашому боці, а не з Росією
09:06
Обстріли Лимана, Сіверська та Мирнограда: 4 загиблих, 6 поранених
01:05
Трамп назвав умови, за яких співпрацюватиме з Києвом
23:24
«Це ганебне шоу»: світова спільнота засудила позицію Трампа та Венса
22:54
Каллас: Вільному світу потрібен новий лідер
22:00
Трамп відмовився від переговорів із Зеленським після перепалки
21:50
Снайдер: Ідея миру Трампа була лише приводом для відносин із РФ
21:31
Зеленський подякував США і Трампу після зриву угоди про надра та суперечки у Білому домі
20:44
Китай пригрозив США жорсткою відповіддю через нові мита Трампа
20:30
Трамп: Зеленський не готовий до миру та використовує США для переваги
19:50
Олланд: Трамп більше не союзник Європи
19:30
Загрози та закиди у прямому ефірі: про що посперечалися Трамп, Зеленський та Венс перед журналістами
19:24
Втрати окупантів від початку року становлять 84 тисячі — ЗСУ
19:00
Україна потребує ППО: Зеленський звернувся до Трампа у Білому домі
18:51
Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі
18:40
Зеленський зустрівся з сенаторами США перед візитом до Білого дому
усі новини
ВІДЕО
Втрати окупантів з початку року склали 84 тисячі. Фото: кадр із відео Втрати окупантів від початку року становлять 84 тисячі — ЗСУ
28 лютого, 19:24
Удар за позиціями ФСБ у Брянській області відбувся 27 лютого. Фото: Генштаб Українська авіація атакувала прикордонну заставу ФСБ РФ у Брянській області
28 лютого, 17:24
Знищена російська техніка на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили техніку, яку російські війська використовували для штурмів на Новопавлівському напрямку
28 лютого, 17:12
Наслідки обстрілу будівлі «Донецькоблгазу» у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА Обстріл Костянтинівки: росіяни вдарили по будівлі «Донецькоблгазу»
28 лютого, 16:28
У Херсоні відновили тепломережу. Фото: кадр із відео У Херсоні відновили тепломережу, пошкоджену обстрілами РФ
28 лютого, 15:55
Підірваний автомобіль співробітника ФСБ в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
28 лютого, 14:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір