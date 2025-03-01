Трамп вимагає поступок від Зеленського та припинення «порожніх чеків» на війну

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт звинуватила президента України Володимира Зеленського у недостатній вдячності за підтримку з боку Дональда Трампа та заявила, що Вашингтон більше не має наміру беззастережно фінансувати конфлікт в Україні.



«Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну, яка йде дуже далеко без реального тривалого миру. Саме цього хоче президент», — заявила Лівітт в ефірі Fox News.



За її словами, Трамп залишається прихильником мирних переговорів, проте Зеленському «потрібно змінити своє ставлення».



Лівітт також заявила, що через позицію українського президента не вдалося підписати «важливу економічну угоду» щодо рідкісних земельних копалин.



Вона наголосила, що Трамп дав зрозуміти: ситуація ускладнюється через «непоступливість Зеленського», а президент США «не має наміру відступати, якщо йдеться про інтереси американського народу».



У Білому домі наголошують, що подальша підтримка України залежатиме від її готовності йти на компроміс у переговорах.

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна готова до дипломатії, але лише на сильних позиціях та з надійними гарантіями безпеки. Київ розраховує на підтримку США та Європи, а також на прозорість у питанні допомоги. Україна не піде на компроміс, який поставить під загрозу її безпеку, і чекає на чіткі пропозиції від Вашингтона.



Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має змінити свою риторику і публічно заявити про прагнення укласти мир. Про це Трамп сказав журналістам після зустрічі з українською делегацією.



Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна не погодиться на припинення вогню, оскільки Росія вже неодноразово порушувала попередні домовленості.



Очікувалося, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом сторони підпишуть угоду, пов'язану з корисними копалинами. Однак тепер угоду поставлено на паузу.



Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що український лідер «виявив неповагу до США» і «не готовий до миру».