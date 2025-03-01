Дрони вдарили по Харкові: постраждали пацієнти лікарні, зруйновано магазини та аптеки

У ніч проти 1 березня російська армія здійснила масовану атаку безпілотниками по Харкову, внаслідок чого постраждали 12 осіб, серед них двоє дітей. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У Київському районі безпілотник ударив по офісній будівлі, яка раніше вже зазнавала обстрілів.

Ще один дрон потрапив до двоповерхового комерційного приміщення, пошкодивши багатоквартирні будинки, аптеку, кафе та магазини.

Внаслідок атаки постраждали мирні жителі. Чоловік та 6-річний хлопчик дістали поранення осколками скла. Ще один чоловік отримав травму голови під час вибуху. Жінка зазнала сильного стресу.

Внаслідок удару по автозаправній станції троє співробітників дістали гостру стресову реакцію, їм надано медичну допомогу.



У Новобаварському районі дрон потрапив у приватний житловий будинок, а вибуховою хвилею зашкодила будівля друкарні.