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«ДНР» встановила єдиний тариф на житло: люди обурені

01 березня 2025, 14:48

«ДНР» встановила єдиний тариф на житло: люди обурені

З 1 березня на окупованій території Донецької області почав діяти новий житловий тариф, який тепер є однаковим для всіх населених пунктів під контролем угрупування «ДНР».

Згідно з ухвалою, середній тариф на житло встановлений на рівні 19,77 рубля за квадратний метр. «Влада» пояснює це рішення необхідністю оновлення комунальної інфраструктури, яка перебуває у зношеному стані.

Також встановлені єдині тарифи для 10 категорій багатоквартирних будинків (БКБ). Управління цими будинками передадуть Єдиному регіональному фонду з управління БКБ.

Користувачі соцмереж висловили невдоволення таким нововведенням. Люди обурюються, що їх не попередили про значне подорожчання послуг.

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