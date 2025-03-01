«ДНР» встановила єдиний тариф на житло: люди обурені

З 1 березня на окупованій території Донецької області почав діяти новий житловий тариф, який тепер є однаковим для всіх населених пунктів під контролем угрупування «ДНР».



Згідно з ухвалою, середній тариф на житло встановлений на рівні 19,77 рубля за квадратний метр. «Влада» пояснює це рішення необхідністю оновлення комунальної інфраструктури, яка перебуває у зношеному стані.



Також встановлені єдині тарифи для 10 категорій багатоквартирних будинків (БКБ). Управління цими будинками передадуть Єдиному регіональному фонду з управління БКБ.



Користувачі соцмереж висловили невдоволення таким нововведенням. Люди обурюються, що їх не попередили про значне подорожчання послуг.