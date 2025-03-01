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Зниклі після бунту: російських військових насильно відправили до окупованого Луганська

01 березня 2025, 15:50

Зниклі після бунту: російських військових насильно відправили до окупованого Луганська

У Росії понад 100 чоловіків відмовилися воювати, після чого їх насильно утримували у наметовому містечку в Єкатеринбурзі, але після спроби бунту їх вивезли на окуповану Луганщину.

28 лютого близько 100 російських військовослужбовців, які відмовилися брати участь у війні в Україні, насильно вивезли з військової комендатури у Чебаркулі Челябінської області до Єкатеринбурга. Серед них були поранені, що пересувалися на милицях. У наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцово вони вимагали можливість написати рапорти про відмову від служби, але натомість їх спробували насильно посадити в літак для виряджання до Ростова-на-Дону, а потім до України.

Військові відмовилися сідати у літак та влаштували бунт. На відео, яке опублікував Telegram-канал ASTRA, вони заявили, що їм не надають медичної допомоги та незаконно утримують.

Після заворушень до них прибуло підкріплення військової поліції. За словами родичів, уранці 1 березня військовослужбовці перестали виходити на зв'язок.

Пізніше стало відомо, що їх таки посадили в літак і відправили до Ростова-на-Дону, а потім автобусами перевезли до окупованого Луганська. Один із військових повідомив ASTRA, що їх змусили сісти на борт під приводом можливості переговорити з офіцерами, але після прильоту виявилося, що там нікого немає.

«Ми другу добу не їли. Телефони поки не забирають, але подивимося, що буде далі», — розповів він.

Серед утримуваних були військовослужбовці із різних частин, які перебували під слідством за статтею 337 КК РФ («самовільне залишення частини»). Проте кримінальні справи проти них не порушували. Багато хто готовий був вирушити у в'язницю, аби не брати участь у бойових діях.

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