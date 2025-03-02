За добу армія РФ вбила 2 людей на Донеччині, ще 7 — отримали поранення

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 1 березня, вбила двох жителів Донецької області. Ще семеро людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 1 березня росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Краматорську та Малинівці», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3001 особа, отримали поранення — 6806 цивільних.



Раніше ми писали, що за 28 лютого російські війська завдали 3 302 ударів по лінії фронту та житлових кварталів Донецької області, знищуючи цивільну інфраструктуру. Під обстрілами опинилися 14 населених пунктів, зруйновано 174 об'єкти, з них 119 житлових будинків. Внаслідок атак 4 людей загинули, 6 отримали поранення.