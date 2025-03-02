Окупанти скинули на Краматорську авіабомбу: є жертва та поранені (оновлено)

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: прокуратура

Російські окупанти ввечері, 1 березня, завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Під удар потрапив житловий квартал. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



За попередніми даними, росіяни використали «ФАБ-250» з модулем УМПК.



«Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні із життям, отримав 18-річний городянин. Також отримали поранення чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. У них діагностовані мінно-вибухові та закрита черепно-мозкова травми, перелом, рана обличчя та забиття. Потерпілим надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.



За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено. Кореспондент «Новин Донбасу» розповів деталі російського удару по Краматорську вечері 1 березня.



За його словами, на місці трагедії загинув 19-річний юнак, який виходив з дому в момент вибуху. Його вбили уламки та вибухова хвиля.​





Також поранено двох осіб, які перебували поруч. Мешканці району чули кілька вибухів, навколо багато пошкоджених будинків.​



На місці працюють волонтери, які роздають будівельні матеріали, а комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 1 березня, вбила двох жителів Донецької області. Ще семеро людей постраждали.