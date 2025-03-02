Окупанти скинули на Краматорську авіабомбу: є жертва та поранені (оновлено)

Російські окупанти ввечері, 1 березня, завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Під удар потрапив житловий квартал. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.
За попередніми даними, росіяни використали «ФАБ-250» з модулем УМПК.
«Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні із життям, отримав 18-річний городянин. Також отримали поранення чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. У них діагностовані мінно-вибухові та закрита черепно-мозкова травми, перелом, рана обличчя та забиття. Потерпілим надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Оновлено. Кореспондент «Новин Донбасу» розповів деталі російського удару по Краматорську вечері 1 березня.
За його словами, на місці трагедії загинув 19-річний юнак, який виходив з дому в момент вибуху. Його вбили уламки та вибухова хвиля.
Також поранено двох осіб, які перебували поруч. Мешканці району чули кілька вибухів, навколо багато пошкоджених будинків.
На місці працюють волонтери, які роздають будівельні матеріали, а комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.
Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 1 березня, вбила двох жителів Донецької області. Ще семеро людей постраждали.
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