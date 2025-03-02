Зруйновано будинки та пошкоджено лінію електропередач: росіяни за добу понад 20 разів обстріляли Донеччину

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 1 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджені та зруйновані житлові будинки, адміністративні будівлі та лінія електропередач. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Волноваський район. У Зеленому Гаю Комарської громади пошкоджено 3 адмінбудівлі.

Покровський район. У Покровську 2 людини поранено, зруйновано 6 приватних будинків, пошкоджено багатоповерхівку. У Малинівці Гродівської громади загинула людина, зруйновано 2 будинки; ще 12 будинків пошкоджено в Новоекономічному.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 4 будинки. В Іллінівській ТГ поранено людину і пошкоджено 3 об'єкти в Новій Полтавці, пошкоджено 10 об'єктів у Новооленівці. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку, 7 приватних будинків, крамницю, 12 гаражів і лінію електропередач; в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки і адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки і 4 приватні будинки.



Раніше ми писали, що російська армія обстріляла Краматорськ 1 березня.