Нічна атака дронів: ППО збила 63 з 79 російських дронів

ППО збила 63 БПЛА. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Російські війська в ніч на 2 березня запустили по Україні 79 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 63 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 2 березня 2025 року (з 19:00 1 березня) противник атакував 79 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 63 ударні БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.



Крім того, 16 безпілотників-імітаторів — локально втрачено (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 1 березня, вбила двох жителів Донецької області. Ще семеро людей постраждали.