Армія РФ шість разів атакувала прифронтовий Покровськ: поранені цивільні

Минулої доби, російські військові кілька разів атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей постраждали, також пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У ніч з 28 лютого на 1 березня близько 00:40 години стався обстріл (тип зброї встановлюється) західної частини міста, внаслідок чого поранено двох місцевих жителів. Жінку 1952 року народження, у якої діагностовано акубаротравму, широку рвану рану правої гомілки, ВСП обох нижніх кінцівок, проникаюче поранення черевної порожнини; та чоловіка 1987 року народження, який отримав мінно-вибухову травму та забій кісток тазу.



Також пошкоджено житловий будинок.



Крім того, близько 7:00 армія РФ завдала удару по мікрорайону «Південний». Пошкоджено житлові багатоповерхівки.



Близько 9:30 відбувся обстріл з боку РІВ північно-західної частини Покровська. Зруйновано 5 приватних домогосподарств.



Близько 12:00 ворог завдав удару по м-н в «Лазурний». Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.



Близько 13.30 стався обстріл північної частини м. Покровськ. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок.



Близько 18:00 внаслідок обстрілу західної частини Покровська зруйновано приватний будинок.



Раніше ми писали, що окупанти ввечері, 1 березня, завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Під удар потрапив житловий квартал. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі.