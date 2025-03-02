Десантники відбили штурм та знищили бронетехніку окупантів на Новопавлівському напрямку

Українські військовослужбовці відбили штурм російських загарбників у Новопавлівському напрямку. Десантники знищили бронетехніку та мотоцикли армії РФ. Про це передає ОСУВ «Хортиця».
Як зазначається, під час наступу окупантів бійці десантно-штурмової бригади знищили танки, бронемашини, мотоцикли та ліквідували російських загарбників.
«Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач», — прокоментували військові.
Раніше ми писали, що FPV-дрон бійців бригади «Сталевий кордон» вразив ворожий екскаватор.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях