Десантники відбили штурм та знищили бронетехніку окупантів на Новопавлівському напрямку

ЗСУ відбили штурм та знищили бронетехніку російських військ. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці відбили штурм російських загарбників у Новопавлівському напрямку. Десантники знищили бронетехніку та мотоцикли армії РФ. Про це передає ОСУВ «Хортиця».



Як зазначається, під час наступу окупантів бійці десантно-штурмової бригади знищили танки, бронемашини, мотоцикли та ліквідували російських загарбників.



«Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач», — прокоментували військові.



Раніше ми писали, що FPV-дрон бійців бригади «Сталевий кордон» вразив ворожий екскаватор.