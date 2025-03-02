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Урсула фон дер Ляєн заявила перед самітом у Лондоні: підтримка може привести до справедливого і міцного миру в Україні

02 березня 2025, 15:12

Урсула фон дер Ляєн заявила перед самітом у Лондоні: підтримка може привести до справедливого і міцного миру в Україні

Урсула фон дер Ляйєн запевнила Україну в підтримці з боку Європи. Фото: REUTERS/Johanna Geron Урсула фон дер Ляйєн запевнила Україну в підтримці з боку Європи. Фото: REUTERS/Johanna Geron

У Лондоні 2 березня відбудеться саміт в Україні, на ньому буде присутній Володимир Зеленський. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа завжди підтримуватиме Україну.

«Я прямую до Лондона, щоб підкреслити постійну підтримку, яку надає Європа Україні, яка може призвести до справедливого і міцного миру в Україні. Шлях до миру — це сила. Слабкість породжує ще більшу війну», — зазначила вона.

За словами президентки Єврокомісії, Європа надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме її оборону.

Нагадаємо, у Лондоні відбудеться саміт з питань України, у ньому беруть участь лідери низки європейських країн. Очікується, що зустріч відвідають глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Антоніу Кошта. Проведення саміту ініціював прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Раніше ми писали, що після напруженої зустрічі президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті світові лідери висловили солідарність із Україною. Глави держав, міністри та провідні політики заявили про непохитну підтримку Києва та закликали Європу активізувати зусилля у протистоянні російській агресії.

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